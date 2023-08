Grüne informieren über Windkraft Der Gegenwind auf der Bönninghardt hat sich gelegt

Rund um das Thema Windenergie ist es in Alpen ruhig geworden. Grund liegt auf der Hand: Der Ball liegt nicht mehr im eigenen Spielfeld – also im Rathaus, sondern bei der Bezirksregierung in Düsseldorf. Bis die den Daumen über die von der Gemeinde nach endlosen Debatten ausgewiesenen Konzentrationsflächen hebt oder senkt, wollen die Grünen aber nicht warten. Deshalb luden sie zu einem Windkraft-Stammtisch in die Gaststätte Thiesen auf der Bönninghardt – unweit vom geplanten Standort für zwei Windräder. Die sollen im Wald errichtet werden und hatten in der Vergangenheit für starke Proteste gesorgt.