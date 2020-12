Notfallsanitäter Christian Peeters : „Anfangs fragten wir uns, ob wir ausreichend geschützt sind“

Rheinberg Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders, vor allem schwieriger. Wir haben Menschen gebeten zu beschreiben, wie sich ihr Berufsalltag verändert hat. Hier lesen Sie den Bericht von Christian Peeters, Notfallsanitäter aus Alpen.

Ich erinnere mich an einen Einsatz zu Beginn von Corona. Das muss im März gewesen sein. Die Patientin war hochfiebrig und wir sind ohne Maske zu ihr rein, das war zu der Zeit noch normal. Da haben wir uns sehr erschrocken und dachten: Hier läuft etwas nicht so, wie es soll. Da in dem Fall keine lebensbedrohliche Situation vorlag, zogen wir unsere Infektionsschutzkleidung an und versorgten im Anschluss den Patienten.