Mehr Aufklärung gefordert Grundwasser-Betroffene schreiben Offenen Brief

Alpen · Einen offenen Brief haben die vom hohen Grundwasserstand betroffenen Anwohner in Menzelen-Ost an den Lineg-Vorstand und den Alpener Bürgermeister geschickt. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

18.01.2024 , 05:05 Uhr

Seit dem zweiten Weihnachtstag drückt das Grundwasser im Gebiet am Feldrain in Menzelen-Ost von unten hoch. Die Folge sind nasse Keller. Ohne zu pumpen, geht es nicht. Foto: RP/Silvia Decker

Von Silvia Decker