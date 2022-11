Attraktion in Alpen Es ist wieder Nikolausmarkt am Rathaus

Der Kinderschutzbund bietet im zweiten Obergeschoss des Rathaus-Altbaus am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr ein weihnachtliches Basteln für Kinder an. In der Gemeindebücherei im Untergeschoss des Rathauses findet ein Sonderverkauf von Büchern statt. Auch der Wunschbaum mit von Seniorinnen und Senioren beschrifteten Sternen macht am Samstag in Alpen Station. Ein Kinderkarussell dreht sich und lädt zur kostenlosen Mitfahrt ein. Auch das Nutzen der Parkplätze am Bahnhof, am Schulzentrum, im Ortskern, an der Grundschule Zum Wald und an der Haagstraße sind gratis.