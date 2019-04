Gemeindebücherei in Alpen : Ein neues Gehirn für die Gemeindebücherei

Gemeindebücherei in Alpen

Freude an neuer Technik (v.l.n.r.): André Emmerichs, Kerstin Pieper, Mechthild Heining, Bernd Zibell, Kathrin Hüsch und Marco Schinköther. Foto: SPK

ALPEN Musik- und Literaturkreis als Trägerverein freut sich: Sparkasse spendierte ein neues Netz-Speichergerät.

Gleich hinter den „kleinen Welten am Niederrhein“ von Christian Behrens liegt Literatur über Australien im Regal. Nicht nur deshalb ist die öffentliche Bücherei im Erdgeschoss des Rathauses etwas ganz Besonderes. „In diesem Jahr feiern wir 25-jähriges Bestehen“, sagt André Emmerichs, Geschäftsführer des Musik- und Literaturkreises. 1994 sollte die Bücherei dem Rotstift zum Opfer fallen. Kurzerhand übernahm der Kulturverein die Trägerschaft. Ehrenamtliche sorgen seither mit 4000 Stunden pro Jahr dafür, dass die Bücherei an fünf Tagen in der Woche offen steht.