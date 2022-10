Kindergarten und Tagespflege in Alpen : Die Tage der alten Kita sind gezählt

Der Kindergarten St. Michael in Menzelen-West soll abgerissen und neu gebaut werden, ebenso eine Tagespflege. RP-Foto: A. Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Das Alpener Marienstift will hinter dem Schützenhaus Am Wippött an der Schulstraße in Menzelen-West nicht nur den Kindergarten St. Michael ganz neu bauen, sondern auch eine Tagespflege mit zwölf Plätzen angliedern.