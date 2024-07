Versorgung vor Ort Netto erweitert Filiale in Alpen

Alpen · Der Discounter Netto will die Verkaufsfläche in seinem Markt in Alpen vergrößern. Dafür wird das Gebäude entkernt. Der Umbau dauert mehrere Monate. Solange müssen Netto-Kunden auf eine andere Filiale ausweichen.

08.07.2024 , 18:20 Uhr

Bis auf die Grundmauern wird der alte Netto-Markt in Alpen abgerissen. Er soll erweitert werden und erhält dann auch eine völlig neue Dachkonstruktion. Foto: Armin Fischer (arfi)