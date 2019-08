Glasfaserausbau in Alpen : Jede Milchkanne ans schnelle Netz

Alpen will nächstes Jahr sein Glasfasernetz im ländlichen Außenbereich ausbauen.

Die Gemeinde Alpen steht unmittelbar davor, den Auftrag zu erteilen, um das schnelle Internet bis „an jede Milchkanne“ zu bringen, wie es im Digitalpakt der Bundesregierung vorgezeichnet ist. Fünf Millionen Euro hat Berlin, und zum Teil Düsseldorf, dem kleinen Ort am Niederrhein dafür zugebilligt. Zehn Prozent davon, also eine halbe Million Euro, muss die Gemeinde aus der eigenen Tasche dazu besteuern, um auch die ländlichen Außenbereiche, in die sich aus wirtschaftlichen Gründen kein privater, an Gewinn orientierter Netzbetreiber hin begibt, an die Datenautobahn anzuschließen.