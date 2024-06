Vereine in Alpen Junge Nachwuchsmusiker in Menzelen ausgezeichnet

25 jugendliche Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Menzelen, welche kürzlich erfolgreich die Lehrgänge des Volksmusikerbundes NRW absolviert hatten, wurden im Rahmen eines Jugendkonzertes in der Menzelener Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“ ausgezeichnet. Hiervon hatten 18 ihre Prüfung in der Kategorie „Bronze“, sieben in der Kategorie „Silber“ sowie einer in der Kategorie „Gold“ abgelegt.