Kommentar zum Kita-Plan in Alpen Am Sportplatz hilft nur die Debatte mit offenem Visier

Der nachbarschaftliche Konflikt in Alpen zwischen Fußball und Kindergarten-Plänen wird am Dienstag im Hauptausschuss offen ausgetragen. Das ist gut so. Keine Frage beschäftigt das Dorf mehr als die Standortsuche für ein Haus, das die lange erkennbare Not an Kindergartenplätzen absehbar lindern kann. Die ursprüngliche Absicht der Verwaltung, den Zuschlag an den Träger DRK als nicht öffentliche „Grundstücksangelegenheit“ hinter verschlossenen Türen zu verhandeln, wird vor dem Hintergrund der hitzig geführten Debatte von den Kritikern gewiss unter Mauschelei-Verdacht gestellt. Das täte der Sache nicht gut.