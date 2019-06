Baustellenstress in Alpen : Strom aus der Steckdose: Ruhe an der Baustelle

Alpen Wochenlang ärgerten sich die Nachbarschaft Am Mühlenturm über ein lärmendes Notstromaggregat auf der Baustelle nebenan. Jetzt kann’s abgeschaltet werden.

Über Wochen hatte sich Ärger aufgestaut in direkter Nachbarschaft der Baustelle an der Rathausstraße. Seit Mittwochmittag kann wieder Ruhe einkehren. Der Versorger Westnetz liefert jetzt verträglichen Baustrom. Damit kann das Notstromaggregat, das den Kran bewegt hat, abgeschaltet werden. „Endlich“, werden die strapazierten Anwohner Am Mühlenturm sagen. Die hatten sich an die Redaktion gewandt, weil sie es leid waren, die Begleiterscheinungen des Dieselmotors zu ertragen der vor ihrer Haustür nicht nur Strom, sondern auch Lärm und Abgase produzierte. „Die Welt protestiert an ,fridays für future’, und mitten in Alpen rattert so eine stinkiges Gerät“, wetterte ein Nachbar. Bauherr Peter Werle kann den Ärger der Anwohner „sehr zu gut verstehen“. Er habe immer wieder versucht, für Abhilfe zu sorgen, sich aber in den Fallstricken des „Bürokratismus“ des Versorgers verheddert. Umso erfreulicher sei nun, dass seine Bemühungen und die Unterstützung durch Bürgermeister Thomas Ahls zum Ziel geführt hätten. Er hoffe, dass nun alles seinen geregelten Gang gehen könne. Nach den Sommerferien, so ist der Plan, soll der Rohbau, der erfahrungsgemäß die größte Belastung mit sich bringe, stehen.