Stadtumbau vor dem Abschluss Burgstraße mitten durch Alpen steht vor der Öffnung

Auch wenn’s noch nicht so aussieht: Die „Ewigkeitsbausstelle“ mitten in Alpen nähert sich ihren Ende. Mitte der Woche soll nach Angaben aus dem Rathaus die Burgstraße nach über einem Jahr wieder in beiden Richtungen für motorisierten Verkehr freigegeben werden. Am Montag sollen die Anschlüsse des neuen Pflasters an den Drempeln, die den rund 300 Meter langen Umbauabschnitt zwischen Amaliengalerie und Bäckerei Tebar begrenzen, sowie die Anschlüsse an den abzweigenden Seitenstraßen hergestellt werden. Wenn der Asphalt trocken ist, kann die Sperrung aufgehoben werden. Einzige Ausnahme: die Einmündung Alte Kirchstraße. Hier werden am Ende die noch übrig gebliebenen Reste des rot-gelben Ziegelpflasters verlegt. „Dann sehen wir, wie weit hinein das Material noch reicht. Wenn wir das wissen, können wir auch hier den Anschluss an die asphaltierte Straße machen“, sagt André Enge, Leiter des Fachbereichs Bauen. Bis dahin werden noch letzte Reste der Gehwege bis an die Häuser gepflastert. In rund drei Wochen soll der Bautrupp abrücken. Denn auch die Arbeiten zur Gestaltung des Kurfürstin-Amalie-Parks an der evangelischen Kirche sind fast abgeschlossen. Gestartet wurde das innerörtliche Projekt Anfang des vorigen Jahres. Es sollte im Sommer abgeschlossen sei. Es kam anders.