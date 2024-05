Polizei sucht Zeugen 1000 Liter Dieselkraftstoff am Alpener Autobahnparkplatz Leucht gestohlen

Nachdem Unbekannte 1000 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Diese habe sich in der Nacht von Mittwoch, 29. Mai, auf Donnerstag, 30. Mai, am Autobahnparkplatz Leucht an der Autobahn 57 ereignet.