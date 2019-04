Menzelen : „Bierfest 1.1“ wirft Schatten voraus

Menzelen Vorverkauf läuft: Schützen Menzelenerheide laden ein zum großen Festwochenende.

Im beheizten Festzelt werden 18 regionale und überregionale Biersorten frisch vom Fass ausgeschenkt. So bekommt der Besucher die Möglichkeit, auch mal Biere zu kosten, die’s nicht an jeder Ecke gibt. Ein Highlight verspricht die Vorstellung des neuen Rotbieres der Duisburger Königs-Brauerei zu werden. Auch Wein-, Sekt- und Cocktail-Fans kommen auf ihre Kosten und können sich auf eine reiche Auswahl freuen.

In gemütlichen Ecken wie dem „Menzelener Kloster“, der „Beachbar Six“ oder „An der Schützenrebe“ sollen sich die Gäste wohlfühlen und ausgelassen feiern. Am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, lautet das Motto „Beer, Beats & Party“. Die Jungschützen versprechen coole Getränke und ausgelassene Stimmung, für die das DJ Team BaLu aus Veen sorgt. Höhepunkt des Abends wird wieder ein eigens kreiertes Spiel der Jungschützen sein, bei dem jeder sein Glück probieren kann.

Am Samstag, 18. Mai, 20 Uhr, bestimmen Schlager die Musikfarbe. Die Schützen übernehmen den Ausschank am zweiten Abend. Der Schlager-Abend steht ganz im Zeichen der Bierstraße Mallorcas. DJ Fosco legt auf. Der international bekannte Top-DJ ist nicht nur renommierte Größe auf Mallorca oder beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, sondern heizt auch regelmäßig Feierbiestern in den Top-Clubs der Republik ein.