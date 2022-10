Regionalvermarktung : Nabu verkauft Birnen und Äpfel von der Streuobstwiese

Der Nabu verkauft am Ratsbongert in Alpen wieder Äpfel und Birnen von der Streuobstwiese. Foto: Nabu

Alpen Auf dem Ratsbongert sind die Früchte alter Obstbaum-Sorten reif. Der Nabu hat so beliebte Sorten wie Kaiser Wilhelm, Boskoop, Graue Herbstrenette und Köstliche von Charneu im Angebot. Es gibt auch einen digitalen Marktplatz für solch gesunde Köstlichkeiten.

Nach dem überwältigenden Interesse an alten Apfel- und Birnensorten auf dem Alpener Streuobstwiesenfest startet die Nabu-Ortsgruppe in Alpen am Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 16 Uhr wieder seine großangelegte Verkaufsaktion auf dem Ratsbongert.

Die Apfelernte sei auch auf der Streuobstwiese in vollem Gange, berichtet Nabu-Sprecher Christian Chwallek. Das Interesse an regionalen Produkten sei ungebrochen. Von der breiten Geschmacksvielfalt heimischer Apfel- und Birnensorten konnten sich jüngst die Besucherinnen und Besucher des Streuobstwiesenfestes überzeugen. Das außergewöhnliche Sortenangebot findet jetzt beim Verkauf am Freitag am Dahlackerweg seine Fortsetzung.

Hier bietet der Nabu so beliebte Sorten wie Kaiser Wilhelm, Boskoop, Graue Herbstrenette und Köstliche von Charneu zum Verkauf an. „Ungespritzte Äpfel und Birnen von Streuobstwiesen aus der Region leisten nicht nur einen Beitrag zum praktizierten Klimaschutz durch kurze Wege“, so Chwallek. Sie würden auch einen Beitrag zu einer gesünderen Ernährung leisten, zumal alte, regionaltypische Apfelsorten oft sogar für Allergiker geeignet seien.

Parallel zur analogen Verkaufsaktion vor Ort bietet die Internetseite www.streuobst-niederrhein.de wieder die digitale Möglichkeit, Walnüsse, Äpfel und Birnen von hofeigenen Bäumen in der Rubrik Marktplatz kostenlos direkt zu vermarkten. „Diese Internetseite ist die digitale Antwort auf die im Herbst oft an Höfen aufgestellten Obst-Verkaufsschilder“, erklärt Nabu-Sprecher Christian Chwallek.

Er hofft, dass über den Marktplatz künftig noch weitere brachliegende Streuobstwiesen zur Pflege angeboten werden. „Streuobstwiesen sind sogenannte Hotspots der Biodiversität. Sie verfügen über eine beeindruckende Artenvielfalt von mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten und über eine Sortenvielfalt mit mehr als 3000 Obstsorten allein in Deutschland“, so Chwallek weiter.

Neben dem virtuellen Marktplatz bietet die Website aber auch viele interessante Hintergrundinformationen zum Thema Streuobst. Eine Termin-Datenbank rundet das Online-Angebot ab.

(bp)