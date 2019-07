Sommer 2019 : Notruf nach Wasserpaten für Alpens Ratsbongert

Alpen Die Wahnsinnshitze macht nicht nur Mensch und Tier zu schaffen, sondern auch den Bäumen. Nabu ruft zu Wasserspenden auf.

In diesem Glutofen-Sommer leiden nicht nur Mensch und Tier. Auch der Baum ächzt unter der Rekordhitze. Jetzt hat sich auf Facebook Christian Chwallek, Vize-Landeschef des Nabu und Vorsitzender des Ortsverbandes Alpen, mit einem Notruf an die Bevölkerung gewandt, sich des Ratsbongerts am Dahlacker anzunehmen. Seine Sorge gilt den Jungbäumen auf der Streuobstwiese, die dringend Wasser bräuchten. Parteien und Bürgermeister Thomas Ahls haben hier hochstämmige Bäume alter niederrheinischer Apfelsorten gepflanzt und Patenschaften übernommen, wie auf Schildern an den Stämmen zu lesen ist.