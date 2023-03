Musik-Olympiade in Menzelen Spannende Aufgaben rund ums Instrument

Die Jugendabteilung des Musikvereins Menzelen richtet in Kooperation mit dem Bundesmusikverband Chor & Orchester und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprograms Impuls am Sonntag, 23. April von 11 bis 15 Uhr in der Grundschule Menzelen eine Musikolympiade für alle Instrumentalisten aus. Diese Maßnahme wurde von den Jugendvertretern des Musikvereins in Zusammenarbeit mit dem Volksmusikerbund NRW erarbeitet.