Am Freitagabend live im Fernsehen Musikerinnen des Musikvereins Menzelen beim Kölner Treff

Am Freitag, 1. Dezember, werden zwei Jugendliche des Musikvereins Menzelen in der Sondersendung „Kölner Treff“ zu Gast sein und von ihrem Beitrag zur Unterstützung des WDR 2-Weihnachtswunders „Der Westen hilft. Gemeinsam für Mütter in Not“ live berichten. Mit der „Aktion Deutschland Hilft“ werden Spenden gesammelt, die weltweit Müttern zugutekommen, die gerade in Entwicklungsländern und Krisengebieten Hilfe dringend benötigen. Der „Kölner Treff“ (22 Uhr) im WDR Fernsehen soll das Startsignal setzen. Darin begrüßen Susan Link und Micky Beisenherz unter anderem Anke Engelke, Botschafterin des Medikamentenhilfswerks „action medeor“, Sebastian Ströbel, Gesicht der ZDF-Erfolgsserie „Die Bergretter“ und Botschafter für das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“, Jan Malte Andresen, Moderator von WDR 2, der erläutert, wie die Wiederauflage des WDR2-Weihnachtswunders in Düsseldorf besonders Frauen und Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten helfen soll, und Sarah Easter, „Care“-Referentin für Nothilfekommunikation. Sie berichtet von berührenden Begegnungen mit Müttern und Kindern, etwa in der Ukraine, Jordanien oder Bangladesch. Musikerin Patricia Kelly, Nataliia Klochanina, ukrainische Lehrerin. und die Musikerinnen aus Menzelen.