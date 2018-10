Alpen: Mundartpflege, die begeistert

Bönninghardt Beim 32. Mundartfrühschoppen gehörte den Plattspraekern wieder die Bühne im Bönninghardter Saal Thiesen. Jede Menge Geschichten über die Heimat und Kultur in Mundart waren ganz nach dem Geschmack des Publikums.

Der 32. Mundartfrühschoppen des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) in der Gaststätte Thiesen auf der Bönninghardt sorgte für volle Reihen und „völl pläsir“. Mit zwölf Programmpunkten, die „nätte Vertellekes“ und „Heier Liedjes“ boten, erinnerten die Plattproater an die gute alte Zeit, als Mundart noch zum guten Ton gehörte. Heute liegt den Heiern die Heimat weiter auf der Zunge, wie im Saal bei Thiesen zu erleben war.

Wilhelm Jansen, auch bekannt als Kampse Wimm, moderierte in gewohnt launiger Art. „Wir freuen uns über den guten Zuspruch und sind mit unserer Veranstaltung ausverkauft“, freute sich HVV-Vorsitzender Franz-Josef Spölmink. Vor allem bot der Saal Thiesen entsprechenden Platz, so Spölmink: „Wir haben nur noch wenige große Säle für derart gut besuchte Veranstaltungen.“

Wilhelm Jansen hat erneut alle Register gezogen unter dem Motto: „Ons Dörps Platt verhackstökkt in nätte Vertellekes.“ In munterer Manier erzählten die Vortragenden von der guten alten Zeit im Jagdrevier des Räuberhauptmanns Brinkhoff und von Kneipen mit so tollen Namen wie Metzekaat, Heidehof und vom Lügenfranz. Orte, an denen Identität, Nachbarschaft und Gemeinschaft gepflegt wurden. Jansen: „Diese Kneipen waren Erfahrungs- und Begegnungsstätten. Es gab Soleier aus dem Glas. Man wusste, wen man dort traf, wen man bei einem Problem fragen konnte. Die Kneipe war aber auch der Ort, wo andere Neues erfuhren.“