Gemeinde legt Berechnung vor Alpens Müllgebühr sinkt, Abwasser wird teurer

Gute Nachricht in Zeiten, in denen vieles teurer wird: Die Müllgebühren in Alpen werden vom kommenden Jahr an um mehr als zehn Prozent günstiger. Der Preis in den Bescheiden für die Abwasserentsorgung steigt dagegen leicht. Das geht aus den Bedarfsberechnungen hervor, die die Verwaltung am Dienstag (18 Uhr) dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorlegt.