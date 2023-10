Dschungelbuch-Aufführung in Alpen „Willkommen im Dschungel“

„Ganz wichtig ist unserem Kollegium, dass Musik und Schauspiel ein Hauptfach an unserer Schule ist und dass dieses Fach neben den Hauptfächern wie Mathe und Deutsch als ein vollwertiges Fach für die Zentralen Prüfungen anerkannt ist“, erklärte Elke Opriel, die die Idee 2017 an die Moerser Gemeinschaftsschule gebracht hatte. Die SCI-Gemeinschaftsschule sei im großen Umkreis die alleinige Schule mit dem Angebot eines solchen Faches als ZP-Prüfungsfach. Mit vielen weiteren Details erklärte Opriel, die gern zugab, dass ihre Passion die Gesamtorganisation sei, dass viele andere Mitglieder der Schulgemeinschaft an dem Theaterprojekt beteiligt seien. „Die Musiklehrer, die Klassenlehrer und der Schulleiter, Michael Freitag, sind diejenigen Personen, die die Fäden in den Händen halten, unser Förderverein, der Basarkreis und das Festkomitee sind immer in alle Projekte involviert und sehr bemüht, alles zu unterstützen.“