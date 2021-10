Projekt Stadtumbau in Alpen : Operation Dorfader kurz vor dem Start

Vor der Amaliengalerie soll Alpens „neue Mitte“ die Aufenthaltsqualität im Ort deutlich steigern. Die Fahrbahn soll ein neues Pflaster bekommen. Fußgänger, Radler und Autos sollen sich gleichberechtigt begegnen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Ausschreibung zur Umgestaltung der Burgstraße und Neugestaltung des Amalienplatzes an der evangelischen Kirche läuft. Baubeginn könnte noch in diesem Jahr sein. Am Ende soll im Ort Tempo 20 gelten.