Auftritt von „Ma' so! Ma' so!“ in Alpen Karnevalistisches Mitsingkonzert zog die Jecken an

Das Mitsingkonzert fügte sich ein in die Veranstaltungen, die in Alpen zu Ehren des 950-jährigen Jubiläums in diesem Jahr auf dem Plan stehen. Karnevalistisch geht es vorerst weiter. Am Samstag startet um 13.11 Uhr der Menzelener Karnevalsumzug, den die Karnevalsgesellschaft „Hand in Hand“ organisiert. Und in Alpen geht es mit dem Kinderkarnevalszug am morgigen Sonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr los. Dabei steht der 43. Zug unter dem passenden Motto: „Alpen wird 950 Jahr, die Narren zieh’n ins Jubeljahr“.