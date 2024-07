Ferienhilfswerk Alpen Jugendliche verbringen gute Zeit in Mauterndorf

So erzählte auch die 14-jährige Marie Theissen, die bereits zum zweiten Mal in Mauterndorf war, begeistert von den gemeinsamen Aktivitäten und dem Wandern in den Bergen. Auch Florian Barten, 13 Jahre alt, zeigte sich beeindruckt von der Welt der Berge: „Die Aussicht am Gipfelkreuz war sehr toll und erstaunlich. Ich war zum ersten Mal wandern, und es hat mir sehr gefallen.“ Besonders der Großeck-Speiereck hatte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angetan. Viele waren so begeistert vom Wandern, dass sie es bis zum Gipfelkreuz auf gut 2400 Metern Höhe geschafft haben. Klar, musste hier ein Erinnerungsfoto her. Es sei die Mischung, die Natur zu erkunden, dabei aber die eigenen Grenzen auszuloten, die alle so sehr fasziniert habe, erklärte Rogmanns.