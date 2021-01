Handel in Corona-Zeiten : MIT-Chef fordert ein Verbot von Aktionsware

Alpen/Rheinberg Während Warensortimente, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, von Wochenmärkten wie in Alpen und Ossenberg verbannt würden, würden Handelsriesen ungeniert und ungestraft mit Aktionsware locken. Das nennt Wolfgang Stoppa ungerecht.

Wolfgang Stoppa, seit dem Herbst neuer Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereiniging (MIT) in Alpen, ist nachhaltig „entsetzt“ über die Ungleichbehandlung im Umgang der Ordnungsbehörden mit Anbietern von Waren, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs gehören. „Einzelhändler müssen schließen, Markthändler werden des Wochenmarktes verwiesen und Aldi und Co. schlagen weiter ihre Aktionsware um“, so Stoppa. Hier müsste nun das Ordnungsamt genau wie bei den anderen Händlern „ganz klar Kante zeigen“.

Anlass für seine neuerliche Kritik sind Werbebroschüren von Handelsriesen, die die Käufer jetzt mit Angeboten in die Läden locken würden, die andernorts ausgesperrt würden. Die großen Discounter, so argumentiert Stoppa, würden genau mit dem Warensortiment in ihre Läden ziehen, mit dem die kleinen Markthändler „vom Platz gestellt“ worden seien – Jeans, Strickpullover, Unterwäsche, Nachtwäsche, Strümpfe, Filzclogs, Ledertaschen. Dieses Sortiment zu Beginn dieser Woche rufe an die „Ramsch-Tische, wo sich dann wieder alle ohne Mindestabstand“ drängeln würden. Das sei im Kampf gegen die Pandemie kaum zu vermitteln, wie die Präsenz von Textilern auf Wochenmärkten wie in Alpen und Rheinberg. Daran hatte sich eine kontroverse Debatte entzündet.