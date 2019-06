Beraterin für Menschen mit Handicap : Michaele Holtermann ist Alpens neue Behindertenbeauftragte

Alpen Die 63-jährige Menzelenerin übernimmt die Aufgabe von Karl-Heinz Kohl. Der wechselt in den Bauausschuss.

Die seit einem halben Jahr vakante Stelle des Behindertenbeauftragten ist wieder besetzt. Der Rat hat sich einstimmig für Michaele Holtermann (63), die seit elf Jahren in Menzelen-Ost lebt, entschieden. Bürgermeister Thomas Ahls gratulierte ihr mit einem Blumenstrauß, bot ihr eine gedeihliche Zusammenarbeit an. Auch die Fraktionssprecher schlossen sich den guten Wünschen an, sprachen von einer „Idealbesetzung“.