Gemeinsame Entscheidung : Auch in Menzelen fällt die Session 2020/2021 aus

Auch in Menzelen fällt die Session 2020/2021 aus

Menzelen Wegen der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen gibt’s keinen Saalkarneval mit Büttensitzungen. Abgesagt wurden auch das Möhnentreiben und der Nelkensamstagszug. Im Frühjahr planen die Vereine eine gemeinsame Karnevalsaktion.

Noch vor wenigen Wochen haben die Narren in Menzelen gehofft, zumindest ein abgespecktes Programm anbieten zu können. Die Vereine sind sich jetzt aber einig darin, wegen der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen alle Termine zu streichen. So beschlossen die Karnevalsgesellschaft (KVG) Hand in Hand, der Frauen-Elferrat der kfd Menzelen, der Elferrat der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost und das Karnevalskomitee Menzelnerheide, den Saalkarneval mit Büttensitzungen, das Möhnentreiben und den Nelkensamstagszug abzusagen.