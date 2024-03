Hohes Grundwasser in Menzelen-Ost Lineg-Info-Abend in Alpen – Dutzende Betroffene gehen entnervt

Noch immer sind die Fronten zwischen den Grundwasser-Geschädigten aus Menzelen-Ost und der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) verhärtet. Daran konnte auch die Bürgerinformationsveranstaltung von der Gemeinde Alpen und der Lineg am Dienstagabend nicht viel ändern. Den Teilnehmern waren die Vorträge zu lang und der Lineg-Plan für die Zukunft zu unkonkret. An Weihnachten 2023 war das Grundwasser in Menzelen-Ost so hoch gestiegen, dass über 70 Keller vollliefen, private Pumpen wochenlang arbeiten mussten. Die Geschädigten haben nun Angst, auf den Sanierungskosten sitzen zu bleiben.