Lineg gibt Lagebericht Der Rhein verschärft den akuten Grundwasserdruck auf Keller

Seit fast drei Monaten regnet es beständig. Besonders in Rheinnähe dringt extrem hoch stehendes Grundwasser in die Keller ein. Die Nerven liegen blank. Knapp 50 Betroffene aus Menzelen-Ost und Borth waren mit hohen Erwartungen ins Weseler Kreishaus gekommen. Hier wollte die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) im Umweltausschuss einen Lagebericht abgeben. Doch die Erwartungen aus der Bürgerschaft wurden enttäuscht. Ihre vorab eingereichten, sehr konkreten Fragen blieben in der Sitzung unbeantwortet.