Laientheater der KAB Menzelen Ein Urlaubsmuffel mit Hühnerstall

In Komödien auf Laienspiel-Bühnen geht es oft um die turbulenten Irrungen und Wirrungen des Alltags. In den zurückliegenden drei Jahren musste die Menzelener Theatergruppe KAB Laienspiel erfahren, dass auch das Leben so manche Pointe auf Lager hat. So lange hat es nämlich während der Pandemie gedauert, bis sie ihr Stück „Tolldreiste Brüder“ nach mehreren Absagen im Herbst endlich aufführen konnten.