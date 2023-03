Sammelaktion in Alpen Menzelen und Bönning-Rill von Müll befreit

Menzelen/Bönning-Rill · Rund 150 Freiwillige packten mit an und sammelten in Menzelen-West und -Ost sowie in Bönning und Rill Dinge ein, die andere achtlos und wild entsorgt haben.

21.03.2023, 17:25 Uhr

Am Bahnübergang sammelte Michael Bocholz mit seinen Kindern Max, Mila und Marie fleißig Abfall ein. Foto: Armin Fischer (arfi)

Zum zweiten Mal nach 2022 hatten Ortsvorsteher Edgar Giesen und ein rund sechsköpfiges Organisationsteam dazu aufgerufen, die Ortsteile Menzelen-West, Menzelen-Ost, Bönning und Rill von wild entsorgtem Müll und Unrat zu befreien. Wie im Vorjahr packten rund 150 Helferinnen und Helfer mit an, in kleinen Gruppen und ausgestattet mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen knöpften sie sich eine Straße nach der anderen vor, bis alles wieder sauber aussah. „Der Bauhof hat uns einen Container zur Verfügung gestellt, der nachher zu Dreivierteln voll war“, sagte Edgar Giesen. „Das war weniger als im vergangenen Jahr.“ Eingesammelt wurden Dinge, die man leider in fast allen Orten finden kann: Papier, Zigarettenkippen, aber auch Autoreifen und Bretter. Beteiligung und Einsatz seien prima gewesen, lobte der Ortsvorsteher. Deshalb gab es nach getaner Arbeit auch für alle etwas Gutes zu essen – Würstchen und Brötchen, serviert im Schützenhaus von St. Heinrich am Römerweg.

(up)