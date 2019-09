Kurzes Duell um die Königswürde : Daniel Vennemann regiert nun die Schützenbrüder in Menzelen-Ost

Menzelen-Ost Bereits mit dem 24. Schuss holte der neue König den Vogel von der Stange. Am kommenden Wochenende feiert die Schützenbruderschaft dann Kirmes und Krönungsball.

Das Fest in Menzelen-Ost startete bereits am Freitagabend mit dem Biwak. Knapp 80 Schützen sowie der Tambourcorps Menzelen fanden sich im Vereinslokal „Zur Deutschen Eiche“ ein, um von dort aus gemeinsam durchs Dorf zum Schießplatz zu marschieren. Dort begann das Preisschießen. Die Knopfpreise gewannen Kai Kevin Krupper, Christopher Licht, Sebastian Clanzett und Dietmar Post. Den Hauptpreis konnte sich Markus Kellings sichern.

Am Samstag ging es dann mit dem Preis- und Königsschießen weiter. Am Schießplatz, wo auch das Sommerfest der KjG Menzelen stattfand, wartete ein buntes Programm für die ganze Familie sowie eine Cafeteria der kfd auf die Schützen. Schon beim Preisschießen konnten die beiden späteren Königsaspiranten ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und gewannen Sachpreise. Weitere treffsichere Teilnehmer waren Daniel Wenten, Ralf Hermsen, Hans Braems, Dietmar Post, Georg Hansen, Lucas Terhorst, Ludger Bergman, Mario Jorißen, Dominik Pins, Lars Springer und Theo Giesen. Die Ordenspreise erhielten Andreas Wieder, Tim Kleinefeldt, Jürgen Bittner und David Ingenfeld. Die Wanderplakette ging in diesem Jahr an Stefan Brockerhoff.