Aufklärung zu nassen Kellern in Menzelen Grundwasser-Betroffene sollen weitere Antworten bekommen

Alpen/Menzelen · In rund 50 Häusern in Menzelen stand für Wochen Wasser in den Kellern. Die Schadensprüfung durch die Lineg läuft. Für Betroffene gibt’s eine Info-Veranstaltung.

24.02.2024 , 04:55 Uhr

In einigen Kellern führte das eindringende Grundwasser zu deutlichen Schäden (Archivfoto). Foto: RP/Silvia Decker

Der Aufschrei in Menzelen war groß, als hohes Grundwasser Ende 2023 / Anfang 2024 in rund 50 Häusern für Wochen zu nassen Kellern führte. Aufgebrachte Bürger forderten im Umweltausschuss Antworten von der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg). Vier Vertreter standen Rede und Antwort. Doch viele Fragen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Nun ist am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr eine Bürgerinformation im Sitzungssaal des Rathauses geplant, um die aktuelle Grundwassersituation zu beleuchten. Dazu lädt die Gemeinde Alpen ein. Der Verwaltung zufolge läuft aktuell die Schadensprüfung in den betroffenen Gebäuden. „Weit mehr als die Hälfte aller Meldungen hat die Lineg bereits abgearbeitet, berechtigte Ansprüche anerkannt und unberechtigte Ansprüche zurückgewiesen“, teilt die Gemeinde in ihrer Einladung mit. In den anderen Fällen hätte die Prüfung aufgrund fehlender Daten Dritter noch nicht abgeschlossen werden können. Bei der Schadensregulierung werde die Lineg von unabhängigen Gutachtern unterstützt. „Im Zuge der Aufarbeitung der außergewöhnlich hohen Grundwasserstände, die wetterbedingt immer noch anhalten, hat die Lineg weitere Daten ausgewertet, sodass es nun mit den erlangten Erkenntnissen sinnvoll ist, eine weitere Bürgerinformation abzuhalten“, so die Gemeinde. Interessierte sind eingeladen, sich bei dem Info-Abend über die aktuelle Situation zu informieren und Fragen einzubringen.

(beaw)