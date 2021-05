Abfall gesammelt : Kinder machen freiwillig Frühjahrsputz in Menzelen

Alpen In Alpen-Menzelen haben Kinder Abfall aufgesammelt. Etwa sechs Kubikmeter kamen beim Dorfputz zusammen. Es stimmte die kleinen Müllsammler nachdenklich, wie nachlässig manche Menschen mit ihrer Umwelt umgehen.

Dann ging es gut gelaunt ans Werk. Der Dorfputz konnte beginnen. Die Kinder haben fleißig Müll gesammelt. Rund sechs Kubikmeter Abfall sind in zugänglichen Beeten, in Gräben, an Straßenrändern und an Plätzen zusammengekommen. Es stimmte die kleinen Müllsammler nachdenklich, wie nachlässig manche Menschen mit ihrer Umwelt umgehen. Neben Anton Angenendt, dem Initiator der sauberen Aktion, haben Maja und Laura Angenendt, Lia und Tilda Staymann, Anton Tittmann und Jasper Aulich mitgeholfen beim Frühjahrsputz in Menzelen. Die Kinder wurden begleitet von den Eltern Kerstin und Sascha Angenendt. Als Mülllager diente der Hof von Hans-Josef Angenendt.