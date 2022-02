Robert Vingerhoet in Menzelen-Ost :  Jagdhorn-Ständchen für einen 90-Jährigen

Alpen Viele Gratulanten besuchten Robert Vingerhoet auf dem Weyerhof in Menzelen-Ost. Für den Jubilar gehört die Musik zu seinem Leben wie auch die Liebe zur Familien- und Dorfgeschichte.

Es schallte weit hinein in den winterlichen Abend. 32 Jahre lang war Robert Vingerhoet als Vorsitzender der Menzelener Jagdgenossenschaft äußerst beliebt. „Er war immer ein fairer Vertreter für die Jagdgesellschaft“, sagt Adolf Tooten, der mit seiner Jagdhornbläsergruppe zum Weyerhof in Menzelen-Ost gekommen war, um dem Landwirt im Ruhestand ein gebührendes Ständchen zum 90. Geburtstag zu bringen. „Hoch soll er leben“, auf Hörnern geblasen, da war der Jubilar sprachlos.

Ansonsten geht es dem Geburtstagskind aber „ganz gut“, was keinesfalls selbstverständlich ist. „Ich habe Ahnenforschung betrieben und dabei festgestellt, dass niemand meiner Vorfahren so alt geworden ist wie ich“, sagt der 90-Jährige und nennt auch den Grund. „Das liegt wohl daran, dass ich eine Frau hatte, die immer ruhig geblieben ist“, so Vingerhoet, der seinen Namen niederländischen Vorfahren verdankt, die im 17. Jahrhundert aus dem Gebiet des heutigen Belgien an den Niederrhein gekommen sind.