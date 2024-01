Confidence feiert Zehnjähriges Gospelchor begeistert mit Jubiläumskonzert

Nach einem Moment der Stille war es soweit. Den Titel „Marvelous“ singend schritten die 38 Sängerinnen und Sänger von Confidence an den Seiten des Kirchenschiffs zur Bühne und sorgten damit für ein erstes Gänsehauterlebnis bei den rund 350 Besuchern. Stimmgewaltig und als beeindruckendes Gesamtbild zogen sie das Publikum wenig später mit dem Song „Lord take away all hesitation“ in ihren Bann.