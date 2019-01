Verkehrsunfall in Alpen-Menzelen: Auto erfasst Fußgängerin - junge Frau wird schwer verletzt

Menzelen Eine junge Frau steigt aus dem Bus und will auf die andere Straßenseite gehen, wo ein Freund von ihr wartet. Aber dann wird sie von einem Auto erfasst.

Eine junge Frau ist am Samstag in Menzelen-West von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 16-jährige Rheinbergerin um die Mittagszeit mit einem Linienbus in den Alpener Ortsteil gefahren und an der Haltestelle Maas ausgestiegen. Anschließend habe sie hinter dem Bus die Straße überqueren wollen und sei dabei von einem Auto angefahren worden.