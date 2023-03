Neue Leiterin in Veen Stabwechsel im Nikolaus-Kindergarten

Alpen · Bärbel Sackers (63) ist nach fast 30 Jahren in der Kita in Veen in den Ruhestand verabschiedet worden. Ein halbes Jahr hat sie zuvor noch ihre Nachfolgerin Melanie Butzen eingearbeitet. Was die Arbeit im Dorf so schön macht.

09.03.2023, 12:37 Uhr

Die Kinder auf der roten Rutsche werden ihre Kita-Leiterin Beate Sackers (rechts) vermissen, freuen sich aber über Nachfolgerin Melanie Butzen (links). Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Erwin Kohl

Bärbel Sackers (63) war ewig das Gesicht und die gute Seele des St.-Nikolaus-Kindergartens in Veen. Nun wurde sie nach 27,5 Jahren vom Kollegium, den Eltern und Kindern in den Ruhestand verabschiedet. Auch langjährige Wegbegleiterinnen aus dem Kollegenkreis ließen es sich nicht nehmen, Adieu zu sagen. Für die scheidende Leiterin der Einrichtung an der Kirchstraße war das ein sehr emotionaler Moment: „Die Kinder haben mir ein Ständchen gebracht, und hinterher habe ich von jedem Kind eine Rose bekommen. Ich musste sie auf drei Vasen verteilen, es war einfach überwältigend.“ Info Wo sich Igel und Maulwürfe gut vertragen Zwei Gruppen Der katholische Kindergarten St. Nikolaus in Veen hat zwei Gruppen. Die Igel zählen 20 Kinder, davon sechs unter drei Jahren. Die Maulwürfe sind 25 Kinder stark, die im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht sind.

Kontakt Kita St. Nikolaus, Tel. 02802 2834, E-Mail kita.stnikolaus-alpen@bistum-muenster.de Weil die 63-Jährige das Angebot zur passiven Altersteilzeit in Anspruch nimmt, geht sie mitten im Kindergartenjahr statt schon zum Ende des abgelaufenen Jahres. Das hat aber auch Vorteile, sagt die Erzieherin: „Dadurch hatte ich ein halbes Jahr Zeit, meine Nachfolgerin Melanie Butzen auf ihre Aufgabe vorzubereiten.“ In fast 28 Jahren hat sich einiges geändert in der Kindergartenarbeit. Beate Sackers erinnert sich noch gut an ihren ersten Arbeitstag: „Im Büro hing ein Zitat von Charles Darwin: ,Nicht die Stärkeren und Intelligenteren überleben, sondern diejenigen, die am schnellsten auf Veränderungen eingehen.‘ Das ist für mich zu einem Motto geworden.“ Beate Rackers hat sich damals ganz bewusst für einen katholischen Kindergarten entschieden, weil es ihr wichtig war, christliche Werte leben und weitergeben zu können. Sie musste einige Veränderungen durchleben. Eine davon war das Angebot zur U 3-Betreuung. „Es war für mich eine große Umstellung, wieder ans Wickeln zu kommen.“ Mit der Aufnahme von Kindern unter drei Jahren gingen auch bauliche Veränderungen in der Kita einher. Es entstanden Bewegungs- und Ruheräume speziell für die Jüngsten. Das Angebot der Mittagsbetreuung gab es da schon, auch wenn es sich erst im Dorf herumsprechen musste, erinnert sich Sackers: „Vor 17 Jahren haben hier drei Kinder ihr Mittagessen eingenommen, inzwischen sind es 30.“ Um die Qualität der Speisen wurde sie immer wieder von Kolleginnen anderer Kitas beneidet. Der Grund für die Güte: „Wir bekommen das Essen von der Lebenshilfe aus dem Ort. Die geben sich sehr viel Mühe, und das schmeckt man.“ Bärbel Sackers wohnt in Wesel, hat ganz bewusst all die Jahre den Pendelverkehr auf sich genommen. „Wenn ich die 16 Kilometer nach Hause fahre, kann ich so richtig schön runterkommen“, sagt sie. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie den dörflichen Charakter ihrer Arbeitsstätte schätzen gelernt hat: „Man merkt schon, dass man im Dorf ist. Eltern nehmen die Nachbarkinder mit, oder Omas und Opas holen ihre Enkel ab. Wir betreuen aktuell zehn Kinder, deren Eltern schon als Kind hier waren.“ Natürlich kommen „Ehemalige“ gerne zu Besuch. Weit haben sie es ja nicht. Der Schulhof der Grundschule grenzt direkt ans Außengelände des Kindergartens. „Wenn der Tag der Trennung kommt und der Abschied schwerfällt, sagen wir: Wir sehen uns doch am Zaun“, erzählt Beate Sackers. Sie kündigt an, dass auch sie hin und wieder zum „Kontrollbesuch“ vorbeikommen möchte.

