Schützenfest in Bönning-Rill Max Kolkenbrock ist neuer König der St.-Heinrich-Schützen

Als mit dem 55. Schuss der Rest vom Vogel am Sonntag um 20.25 Uhr in Bönning-Rill herunterkrachte, brach der Jubel los. Denn damit stand fest: Die St.-Heinrich-Schützenbruderschaft hat einen neuen Schützenkönig. Es ist der Elektroniker Max Kolkenbrock. Vergleichsweise schnell fiel der Vogel, aber das diesjährige Schützenfest ist sowieso ein ganz Besonderes für die St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Bönning-Rill und wird sicher auch in die Vereinsgeschichte eingehen. Denn erstmalig durften in der Bruderschaft auch Frauen um die Königswürde mitschießen.