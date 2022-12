Senioren Union Alpen Eine Deutschland-Reise über Prag

Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Gasthof Zum Dahlacker Platz genommen hatten, konnten sich noch gut an die Zeit der Unruhen im Jahr 1989 erinnern, als hinter dem Eisernen Vorhang in der DDR die Montags-Demos in Leipzig das System unter Druck setzten, das mit geltenden Reisebeschränkungen der Freiheit strenge Grenzen gesetzt hatte.