Stadtentwicklungskonzept für Alpen Masterplan für Wachstum in Menzelen

Die Politik will für Menzelen-West das ganz große Rad drehen. Weil die Zentrale Alpen baulich an ihre Grenzen stößt, soll der östliche Ortsteil in den kommenden Jahren kräftig wachsen und seine unbestrittenen Potenziale voll entfalten. Die Pflöcke dafür schlägt der Masterplan Menzelen ein. Der soll den Weg ebnen für das ehrgeizige Ziel, das Dorf zum zweiten „Siedlungsschwerpunkt“ der Gemeinde zu entwickeln. Der soll sich am Ende des langen Weges von der Größe her auf Augenhöhe mit Alpen bewegen. Das Konzept und die erforderlichen Schritte zur Umsetzung hat das Planungsbüro Stadtumbau aus Kevelaer erarbeitet. Es ist nun von Geschäftsführer Helmut Hardt im Bauausschuss erstmals öffentlich vorgestellt worden. Die Politik reagierte angesichts der Dimension der Aufgabe mit einer gehörigen Portion Respekt, will den Weg aber entschlossen angehen und das „dicke Brett“ bohren.