Mehrere Einsätze in Alpen : Heftiger Gewitterregen fordert die Feuerwehr Alpen

Alpen Wolkenbruchartige Regenfälle haben am Samstagnachmittag rund 20 Feuerwehrleute in Atem gehalten.

Die massiven Regenfälle am Samstagnachmittag haben die Feuerwehreinheiten in Alpen und Veen mehrere Stunden stark beschäftigt. Bei Gewittern mit Wolkenbrüchen fielen zwischen 16 und 19 Uhr rund 35 Liter Regen pro Quadratmeter, sagte Feuerwehrsprecher Marc Vinschen auf Nachfrage. Die Wassermassen sorgten vor allem in der Tallage Winnenthal/Veen für erhebliche Probleme.

Zunächst wurde gegen 17 Uhr der Löschzug Alpen alarmiert, weil an der Dickstraße auf einem Hof Wasser in den Keller des Wohnhauses zu laufen drohte, so Vinschen. Noch bei der Anfahrt sei ein Fahrzeug von der Polizei umgeleitet worden, weil an der Ecke zur Winnenthaler Straße die Fahrbahn samt Radweg sowie der angrenzende Acker überflutet waren. Parallel wurde das Wasser auf dem Hof und auf dem Feld auf die andere Straßenseite gepumpt.