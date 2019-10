Brauchtum in Alpen : Martinssammler bitten um Spenden

Brauchtum in Alpen

Kinder und Senioren sollen auch in diesem Jahr eine Martinstüte mit Weckmann, Obst und Süßigkeiten bekommen (Symbolfoto).

Menzelen/Veen Die Martinskomitees in Menzelen und Veen packen für Kinder und Senioren Tüten mit leckeren Sachen.

Im Vorfeld des Martinszuges in Menzelen-Ost besuchen die Sammler alle Haushalte und bitten um Spenden für die Martinstüten. Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2019 und alle Senioren ab 70 Jahre erhalten eine Tüte. Wer bis zum 1. November von keinem Sammler besucht worden ist, kann sich vom 2. bis zum 6. November bei Brigitte Karmann, Ringstraße 68, Tel. 02802 5633, melden.

Der Martinszug beginnt am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr an der Wilhelm-Koppers-Grundschule. Die Grundschüler stellen sich klassenweise auf dem Schulhof auf. Die Kinder des Kindergartens sammeln sich auf der Ringstraße in Höhe der Bushaltestelle vor der Grundschule. Der Weg von St. Martin führt über die gesamte Ringstraße bis zum Marktplatz. Dort findet die Mantelteilung und der Abschluss des Martinszugs statt, bevor im neuen Pfarrheim die Tüten ausgegeben werden. Senioren können ihre Tüten schon zwischen 16 und 17.15 Uhr im Pfarrheim abholen. Das Martinskomitee bittet alle Anwohner des Zugwegs, ihre Häuser zu schmücken und zu beleuchten.