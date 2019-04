Seniorenwohnen in Alpen : Betreutes Wohnen im alten Pfarrhaus

ALPEN/Ginderich Das seit zwei Jahren leer stehende Pfarrhaus von St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich wird grundlegend umgebaut. Das Marienstift Alpen schafft hier sechs betreute Wohnungen. Sie sollen im Sommer nächsten Jahres bezogen werden.

Das Weseler Architekturbüro Jaeger führt die Arbeiten aus und baut sechs Wohneinheiten in der Größe von 35 bis 42 Quadratmetern. Das Marienstift in Alpen – Pflegeheim und Tagespflege – bekommt damit in der weitläufigen Groß-Pfarrei eine Dependance auf dem Gebiet des kommunalen Nachbarn Wesel. Später soll in Büderich eine Tagespflege mit 14 Plätzen dazu kommen.

„Wichtig ist uns bei dem Projekt, dass der ältere Mensch in seiner angestammten Umgebung bleibt, Wohnen und Teilhabe ihm weiterhin vor Ort in seinem vertrauten Lebensumfeld möglich sind“, so Pastor Heshe. Das Prinzip „Mitten im Leben und im Alter nicht am Rand“ wird in Ginderich konkret umgesetzt. Ideal ist die räumliche Anbindung an das Pfarrheim nur einige Schritte weiter, wo mit Angeboten für Senioren Gemeinschaft und Geselligkeit gepflegt wird. „Die Bewohner leben ihre Eigenständigkeit“, so Willi Keisers.