Alpen/Sonsbeck: Tödlicher Unfall: Polizei schließt Herzinfarkt aus

Alpen Nach der Obduktion steht fest: Lkw-Fahrer aus Wesel (42) starb an den Unfallfolgen.

Nach der Obduktion steht fest, dass der Fahrer des Kleinlasters in der Nacht zu Mittwoch auf der Sonsbecker Straße (L 460) zwischen Veen und Sonsbeck an den Unfallfolgen gestorben ist. Das teilte die Polizei jetzt mit. In einigen Meldungen war spekuliert worden, dass der 42-jährige Weseler möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten hatte, so dass der Transporter für Bäckerei-Waren auf schnurgerader Strecke in Richtung Sonsbeck von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht gegen zwei Bäume geprallt war.