Alpen Der Alpener Martonair-Chor sucht neue Sänger

60 Jahre Harmonie und Gesang – das feierte 2023 der Männergesangverein Martonair (kurz MGV Martonair), der ursprünglich mal als Werkschor gegründet wurde. Aus Martonair wurde irgendwann IMI Norgren, und das Unternehmen ist heute noch an der Bruckstraße in Alpen vertreten und einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Weil der MGV weiterhin mit kraftvoller Stimmenvielfalt begeistern möchte, sucht er neue Sänger. Mit einer neuen Dirigentin sei nun der ideale Moment gekommen, um ein Teil dieses Chores zu werden. „Schnapp dir deine Freunde und jeden, der Freude am Singen hat und erlebe selbst, was unser Chor ausmacht“, schreibt der Chor und empfiehlt: „Einfach mal reinschauen.“ Die Proben finden jeden Montag in der Taubenhalle an der Fürst-Bentheim-Straße statt, von 17.30 bis 19.30 Uhr, mit einer halbstündigen Pause. Interessierte sollten einfach dorthin kommen oder Gerd Verhalen für weitere Informationen unter Telefon 02802 4078 kontaktieren. Der Chor freut such auf neue Sänger.