Stadtentwicklung in Alpen : Bauland in Bönning und Plan-Fortschritt in Veen

Bauland ist knapp in Alpen. In Bönning-Rill geht jetzt was, in Veen auch wohl bald. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Die Politik schafft Baurecht für rund 20 Häuser in Bönning. Auch in Veen tun sich Möglichkeiten für Häuslebauer auf. Aber hier braucht’s noch ein wenig Geduld.

Wohnbauland ist knapp und somit ein kostbares Gut. Der Alpener Bauausschuss hat am Donnerstagabend ein wenig Druck vom Kessel genommen und den Weg frei gemacht für Häuslebauer in Menzelen-West. Er hat einstimmig den Satzungsbeschluss für ein Baugebiet an der Heidestraße in Bönning gefasst, das auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gedeihen soll.

Ein privater Investor möchte die Wohnbaufläche vermarkten und kann nun nach Abschluss des „beschleunigten Verfahrens“ auf die Rechtskraft des B-Plans setzten. In dem Quartier sind fünf Einzelhäuser auf Grundstücken zwischen 420 und 580 Quadratmetern sowie acht Doppelhäuser auf Grundstücken zwischen 250 und 300 Quadratmetern zulässig, wie Volker Schlicht, Leiter des Planungsamtes im Rathaus, im Gespräch mit der Redaktion erläutert hat.

Gebaut wird in konventioneller, eineinhalb-geschossiger Bauweise. Die Gebäude bilden ein Karree. Der Investor habe bereits vor einiger Zeit auf einer angrenzenden Fläche vier Einfamilienhäuser errichtet und vermarktet.

Auch im Dorf Veen tut sich absehbar was für Häuslebauer. Der Druck ist hier besonders groß. Das Krähendorf wächst. Die Bevölkerung sei in den letzten Jahren um 22 Prozent angestiegen. Entlang der Dorfstraße sollen nun auf der grünen Wiese insgesamt 17 Grundstücke als Wohnbauland ausgewiesen werden, auf denen in der Regel Einfamilienhäuser „im dörflichen Stil“ entstehen sollen. Auch hier läuft ein beschleunigtes Plan-Verfahren, wie es das Land inzwischen möglich gemacht habe, so Volker Schlicht.

Er habe inzwischen die Vorbereitungen insoweit abgeschlossen, dass er nun die Absicht verfolge, die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs im November auf den Weg zu bringen, so dass Bürgerschaft und Behörden noch in diesem Jahr dazu Stellung nehmen könnten.

Anschließend ist wieder die Politik am Zug, Anregungen und Bedenken zu gewichten, um dann möglichst zügig Baurecht herzustellen. Anders als in Bönning ist in Veen die Gemeinde in Besitz der Grundstücke und somit Herrin über die Vergabe. Die Chance, noch an eines der Grundstücke zu kommen, sollen aber gering sein. Die meisten sollen vergeben sein, heißt es.

(bp)