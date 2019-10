Verkaufsoffener Sonntag in Alpen : Als Rabatt zum Erntefest gibt es ’ne Tüte Kartoffeln

Verkaufsoffener Sonntag in Alpen

Im vergangenen Jahr war das Erntefest in Alpen sehr gut besucht. Darauf hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr.

Alpen Der Werbering setzt nach den guten Erfahrungen bei der Premiere beim Herbstfest wieder auf ländlichen Charme.

Wer am verkaufsoffenen Sonntag in Alpen einkauft, geht mit einer Tüte erntefrischer Kartoffeln aus Veen nach Hause. Der Werbering bemüht sich, seinem Herbstmarkt, der einst als „Herbstspekatkel“ mit Knalleffekten lockte, ein neues, dörflich passendes Image zu geben. Regionale Produkte, die auf heimatlichem Boden gewachsen sind, sollen als Appetittanreger dienen, sich auf das dörfliche Treiben einzulassen. Die Premiere des Erntefestes der neuen Art im vorigen Jahr war vielversprechend.

„Das ist bei vielen sehr gut angekommen“, sagt Thomas Eckholt, neuer Vorsitzender des Werberings. „Daran wollen wir anknüpfen.“ Die Grundidee: Die Mitgliedsgeschäfte, die am Sonntag, 13. Oktober, um 13 Uhr ihre Türen öffnen, geben an jeden Kunden bei einem Einkauf ein Kärtchen aus. Das kann man dann am Stand von Landwirt Aloys van Husen gegen eine Tüte mit 1,5 Kilogramm Kartoffeln eintauschen. „Das unterstreicht den dörflichen Charakter des Ortes und unsere Verbundenheit mit regionalen Produkten“, erläutert Eckholt die dahinterliegende Idee.