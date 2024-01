Hoher Grundwasserspiegel in Menzelen-Ost Grundwasser-Opfer fordern Antworten

Inzwischen sind 21 Tage vergangen seit das Grundwasser in Menzelen-Ost so stark stieg, dass es in die Keller von rund 50 Häusern drang. Obwohl die privaten Pumpen Tag und Nacht laufen, zieht die Feuchtigkeit in die Wände, es fängt an zu schimmeln. In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses stand das Thema nach Antrag der FDP auf der Tagesordnung.