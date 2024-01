Hohes Grundwasser in Menzelen-Ost Lineg muss schnell Abhilfe schaffen

Es ist eine festgefahrene Situation, in der sich derzeit die Anwohner aus Menezelen-Ost befinden. Seit 21 Tagen dringt Wasser in die Keller, weicht die Wände auf, zerstört Mobiliar. Alles, was die Betroffenen tun können, ist, den Schaden zu minimieren. Im Klartext heißt das: Wer nicht knietief im Keller baden gehen will, muss Wasser schippen. Aus Not haben sogar einige Betroffene Poolpumpen im Einsatz, um das Wasser wieder nach draußen zu befördern, oder sie saugen es alle drei Stunden mit Nasssaugern aus den Kellern.